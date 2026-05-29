ترامب: يجب فتح مضيق هرمز فورا دون رسوم مرور في الاتجاهين

وقال ، أنه "يجب على أن توافق على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا أو قنبلة نووية"، مبيناً أنه "يجب فتح فورا دون رسوم مرور في الاتجاهين".وأكمل: "ستزال جميع الألغام البحرية إن وجدت وقد فجرنا العديد منها وستزيل إيران ما تبقى"، مردفاً أنه "يمكن للسفن العالقة في المضيق بسبب الحصار الذي سنرفعه الآن أن تبدأ عملية العودة".ولفت الى انه "سيتم استخراج الغبار النووي المدفون في أعماق الأرض"، مؤكداً أنه "لن يتم تبادل أي أموال مع إيران حتى إشعار آخر".وبين، أنه "سأجتمع الآن في لاتخاذ القرار النهائي، والحصار البحري سيرفع الآن"، موضحاً أنه "يمكن للسفن العالقة في مضيق هرمز العودة إلى أوطانها، وعلى إيران أن تتولى استكمال الإزالة الفورية للألغام البحرية".