فارس: لا صحة للادعاءات الأخيرة التي أطلقها ترامب بشأن اتفاق مع إيران
دوليات
2026-05-29 | 12:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
157 شوهد
قالت وكالة "فارس" نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، إنه لا صحة للادعاءات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بشأن اتفاق محتمل مع
إيران
.
وأضاف المصدر أن تصريحات
ترامب
مزيج من الحقائق والأكاذيب ومحاولة لاستعراض نصر زائف وصنع انتصار وهمي.
وأفاد في تصريح للوكالة الإيرانية بأنه "بات جليا للجميع تقريبا أن هذه الادعاءات تفتقر إلى أي مصداقية".
ووفق "فارس"، رفضت مصادر مطلعة مزاعم الرئيس الأمريكي الجديدة بشأن اتفاق محتمل مع
إيران
، واصفة تصريحاته بأنها "مزيج من الحقيقة والكذب" ومحاولة لإظهار نصر زائف.
وبحسب تقرير الوكالة فإن نص الاتفاق الذي صيغ على شكل "التزام مقابل التزام"، في مراحله النهائية من التصديق في إيران، ولم يُتخذ قرار نهائي بشأنه بعد.
وفي المقابل، أثار ترامب الذي يرى نفسه عاجزا عن الانسحاب من الاتفاق، قضايا تتعارض مع بنود نص الاتفاق.،وفي الوقت نفسه أعلن أنه سينهي الحصار فورا.
تحريف ترامب للمحاور الرئيسية للاتفاق
-
مضيق هرمز
: زعم ترامب أن إيران ملزمة بفتح مضيق هرمز دون فرض رسوم، في حين لا يوجد مثل هذا البند في نص الاتفاق.
وأكدت إيران أنها ستفتح المضيق بعد رفع الحصار وفقا لترتيبات متفق عليها مسبقا، وقد تشمل هذه الترتيبات مراقبة السفن وتفتيشها، وتوفير الخدمات والأمن، وهو ما تُمهّد إيران الطريق له.
- تفكيك المواد النووية: زعم ترامب أن إيران ستفكك أو تدمر موادها النووية.
وأكدت مصادر مطلعة أنه لا يوجد مثل هذا البند في مذكرة التفاهم، وأن هذا الزعم لا أساس له من
الصحة
.
بنود رئيسية في الاتفاق أغفلها ترامب
- الدفع الفوري لـ 12 مليار دولار: أهم بنود الاتفاق التي لم يذكرها ترامب هو شرط الدفع الفوري لـ 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.
بحسب نص الاتفاقية، يجب دفع هذا المبلغ فورا ولن تدخل إيران في أي مفاوضات أخرى قبل سداده، ويُعتبر عدم تنفيذ هذا البند انتهاكا لالتزامات
الولايات المتحدة
.
- وقف إطلاق النار في
لبنان
: من القضايا الأخرى إرساء وقف إطلاق نار شامل في لبنان وفقًا لموقف
حزب الله
.
بحسب مصادر مطلعة، لن تدخل إيران في محادثات المرحلة التالية بشأن رفع جميع العقوبات والملف النووي، وفقا لخطوطها الحمراء، إلا بعد حل هذه القضايا.
وفي الوقت نفسه، أكد مسؤولون إيرانيون أن الاتفاق النهائي سيُبنى على مبادئ وخطوط الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحمراء، مع نهج قائم على عدم الثقة التامة بالولايات المتحدة بحيث تتخذ إجراءات مضادة فورية في حال أي إخلال بالاتفاق.
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
Live Talk
الأغنية اليوم بين المواهب الحقيقية وضجيج الشهرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-28
ناس وناس
منتزه الزوراء في أيام العيد - الحلقة ٤٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
عشرين
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
