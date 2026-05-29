الخارجية الايرانية: تبادل الرسائل مع امريكا مستمر ولم نتوصل لاتفاق نهائي

وقالت الخارجية الايرانية، ان "تبادل الرسائل مع مستمر ومذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد".واضافت "يجب أن نرى مصداقية رفع الحصار البحري أهو حقيقي أم مجرد تصريحات إعلامية"، لافتة الى "اننا نركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا نناقش تفاصيل الموضوع النووي".وذكرت، انه "نتحرك وفق مصالحنا الوطنية لا وفق ما يقول الأمريكيون إن علينا القيام به".