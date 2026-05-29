التلفزيون الايراني: لا يوجد اتفاق بشأن اي من بنود النص الذي اعلنه ترامب

وقال التلفزيون الايراني: "النص الذي يدعيه أحادي الجانب ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أي من بنوده بعد".وأضاف: " لم ترسل بعد إلى أميركا النص المكون من 14 بنداً والذي تدعيه وسائل الإعلام"، مشيرا الى أن "ادعاء ترامب بشأن مصير المواد النووية المخصبة هو مجرد أمنيات ولا علاقة له بقرار إيران وتعهداتها".وبين: "ادعاء ترامب بشأن المواد النووية الإيرانية هو تراجع علني عن ادعاءاته الأولية بشأن نقل هذه المواد إلى ".وتابع: "ترامب يعلم أنه لن يكون هناك أي اتفاق من دون الإفراج عن الأموال الإيرانية".