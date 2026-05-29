وزير الخزانة الأمريكي يكشف تجميد عملات مشفرة إيرانية بمليار دولار

وتندرج تصريحات الأمريكي سكوت بيسنت ضمن تحركات أمريكية متصاعدة لاستهداف مصادر التمويل الإيرانية، ولا سيما الأصول الرقمية والعملات المشفرة التي تتهم باستخدامها للالتفاف على العقوبات الاقتصادية.وكانت الأمريكية قد أعلنت في أبريل الماضي تجميد أصول رقمية بقيمة 344 مليون دولار مرتبطة بمحافظ يشتبه بعلاقتها بإيران، قبل أن يؤكد بيسنت لاحقا ارتفاع قيمة الأصول المصادرة إلى نحو مليار دولار.وتشير تقارير أمريكية إلى أن كثفت خلال السنوات الأخيرة اعتمادها على العملات المشفرة في المعاملات الخارجية وتحويل الأموال، خاصة بعد تشديد العقوبات الأمريكية منذ عام 2018، وذلك بهدف تسهيل التجارة الخارجية وتقليل الاعتماد على النظام المصرفي التقليدي.كما فرضت عقوبات على شبكات مالية ومنصات تداول تتهمها بالمساعدة في تمرير معاملات مرتبطة بإيران، في إطار حملة أوسع لتقييد مصادر التمويل الإيرانية والحد من قدرتها على التملص من العقوبات الدولية.ويأتي هذا التصعيد المالي بالتزامن مع توترات متزايدة بين واشنطن وطهران، تشمل ملفات البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في وإمدادات الطاقة في المنطقة.