انفجار ضخم يدمر مجمعا سكنيا في تكساس
المزيد
تفضيلاتي
هيغسيث: منع إيران من السلاح النووي أولوية قصوى والخيار العسكري "متاح"
دوليات
2026-05-30 | 02:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
107 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أكد
وزير الدفاع الأمريكي
بيت هيغسيث أن منع
إيران
من الحصول على سلاح نووي لا يزال التزاما دوليا أساسيا وأولوية قصوى في السياسة الأمنية لبلاده.
جاء ذلك بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية المكثفة والمفاوضات الجارية بين
واشنطن
وطهران لإنهاء التصعيد العسكري في المنطقة.
وشدد هيغسيث على أن
الولايات المتحدة
متمسكة بكافة تعهداتها الأمنية العالمية ولن تتراجع عنها. وأوضح أن واشنطن مستعدة لإنهاء هذا الملف عبر المسار التفاوضي أو
اللجوء
إلى الخيار العسكري والعودة للحرب "عند الضرورة" لإنهاء المهمة.
وأشار إلى أن سياسة "الضغط الأقصى" والحصار البحري ألحقا أضرارا بالغة بالاقتصاد الإيراني، مما دفع
طهران
إلى طاولة المفاوضات.
وذكر هيغسيث أن العمليات العسكرية الأخيرة نجحت في إخضاع
إيران
وتدمير أجزاء واسعة من دفاعاتها الجوية وسلاحها الجوي والبحري، مما حد من قدرتها على إنتاج المزيد من الصواريخ أو الطائرات المسيّرة.
وكان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أعلن عن عقده اجتماعا في "
غرفة العمليات
" لاتخاذ قرار نهائي بشأن صيغة التعامل مع إيران، مجددا شرط عدم امتلاكها لأي قنبلة نووية وفتح
مضيق هرمز
بالكامل أمام الملاحة.
وتصر
الإدارة الأمريكية
على تفكيك المواد النووية الإيرانية والتخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. في المقابل، تسعى طهران إلى إنهاء الحصار البحري، ورفع العقوبات الاقتصادية، والإفراج عن أصولها المجمدة.
مقالات ذات صلة
وزير الحرب الامريكي: مستعدون لعمل عسكري إذا لم نضمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي
12:57 | 2026-05-27
ترامب وشي يتفقان على إبقاء هرمز مفتوحاً ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي
06:04 | 2026-05-14
ترمب يستبعد إرسال مبعوثين لمفاوضات طهران ويهدد بالخيار العسكري في حال فشل الاتفاق
11:50 | 2026-05-06
ترامب: حصار موانئ إيران متماسك وطهران وافقت على التخلي عن السلاح النووي
14:00 | 2026-04-16
