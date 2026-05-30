قرار قضائي بإزالة اسم ترامب من واجهة مركز "كينيدي" للفنون في واشنطن

أمر قاضٍ أمريكي، بإزالة اسم الرئيس الأمريكي من واجهة مركز شهير للفنون في ، عمد مجلس إدارته الموالي للرئيس لوضع اسمه عليه.





وجاء في القرار: "خلصت المحكمة إلى أن تجاوز صلاحياته المنصوص عليها في القانون بإطلاقه بصورة أحادية اسم الرئيس ترامب على مركز كينيدي".



وذكر القرار أن هو وحده صاحب الحق في تغيير اسم المركز، وأعطى الإدارة مهلة 14 يوما لإزالة اسم ترامب من الواجهة ومن كل المواد المرتبطة بالمكان.



وأضاف: "لقد منح الكونغرس مركز كينيدي اسمه، ولا جهة غير الكونغرس بإمكانها تغييره".



كما أصدر كوبر أمرا مؤقتا بتجميد طلب ترمب إغلاق مركز كينيدي لمدة عامين لإجراء أعمال تجديد.



التخلي عن الإشراف

وعقب صدور القرار، أعلن ترمب التخلي عن الإشراف على المركز، وكتب في منصته تروث سوشال: "سنعمل مع الكونغرس لنقل هذه المؤسسة الفاشلة إليه مجددا، لكي يتمكن من اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله بها".



وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، صوت الذي يهيمن عليه حلفاء ترامب، على إعادة تسميته ليصبح "مركز ترامب كينيدي". وسرعان ما أُضيف اسم الرئيس الجمهوري إلى الواجهة بأحرف ذهبية كبيرة فوق اسم كينيدي.



وبعد توليه الرئاسة لولاية ثانية في يناير/كانون الثاني 2025، اتخذ ترامب سلسلة تدابير لرفع اسمه وصورته في المساحات الرسمية، وهي إجراءات تخالف التقاليد السياسية الأمريكية.



كما تسعى لإصدار ورقة نقدية من فئة 250 دولارا تحمل صورته احتفالا بالذكرى الـ250 لاستقلال البلاد عن .