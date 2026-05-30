بمشاركة 1.7 مليون حاج.. السعودية تعلن نجاح موسم حج 2026

وأوضح سموه أن موسم لهذا العام قدّم صورة مشرفة لوطن يعمل بإخلاص وتفانٍ لخدمة ضيوف ، مشيداً بالمشهد الحضاري الذي ظهرت به المشاعر ، والذي اتسم بأعلى درجات التنظيم والانسجام، مما جسّد تكامل الجهود بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال الحج.وشدد نائب أمير على أن حج هذا العام أثبت مجدداً قدرة على إدارة الحشود بكفاءة واقتدار عاليين، مع توفير أجواء من الأمن والرعاية التي تليق بشرف المكان وقدسية الزمان.وفي سياق رؤيته للمستقبل، أشار الأمير إلى أن "نجاح الحج ليس نهاية العمل، بل هو بداية لمسؤوليات جديدة وعهد يتجدد في كل عام"، مؤكداً التزام المملكة بالحفاظ على مكانتها منارة للأمن والعطاء، وقبلةً رائدة لخدمة والمسلمين.وعلى صعيد الإحصاءات الرسمية، كشف سموه أن إجمالي عدد حجاج هذا الموسم بلغ 1,707,301 حاج وحاجَّة، وفقاً لبيانات ، من بينهم نحو 1,546,655 حاجاً وفدوا من خارج المملكة عبر مختلف المنافذ الدولية.