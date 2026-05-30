إصابة 5 أمريكيين في قاعدة علي السالم إثر سقوط حطام صاروخ إيراني بالكويت

وأضافت المصادر أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سقط الحطام داخل قاعدة الجوية شمال غربي ، ما أدى إلى إصابة خمسة أمريكيين بجروح طفيفة، بينهم جنود ومتعاقدون عسكريون.كما تسبب الحطام في إلحاق أضرار جسيمة بمسيرتين من طراز "MQ-9 ريبر"، إذ دمرت إحداهما بالكامل وتعرضت الأخرى لأضرار هيكلية بالغة.ويأتي هذا التطور في وقت حساس، بينما يدرس الرئيس الأمريكي اتفاقا محتملا لتمديد الهدنة الهشة ووقف إطلاق النار القائم بين وإيران منذ أبريل/نيسان الماضي.