مشاهد لم ترها من قبل.. أول صور ملونة للحج عام 1953

وتعود القصة إلى عام 1952، حين قرر شيخ، البالغ حينها 21 عاما، توثيق رحلته إلى مكة المكرمة لأداء فريضة ونقل صورة واقعية عن الشعائر الإسلامية إلى القارئ الغربي. وعرض فكرته على مجلة "ناشيونال جيوغرافيك"، التي وافقت على المشروع وزودته بكاميرتين صغيرتين ومقياس للضوء رغم محدودية خبرته في التصوير.وانطلق عبد الغفور من نحو جدة، قبل أن يتوجه ليلا إلى مكة المكرمة، حيث دخل مع تباشير الفجر عبر باب السلام، ووقف للمرة الأولى أمام المشرفة، موثقًا المشاهد الروحانية بعدسته الملونة في وقت كانت فيه تقنيات التصوير نادرة وحساسة داخل ، وفقا لوكالة الأنباء (واس).ووصف المصور الشاب رحلته بأنها مزيج من المشقة والروحانية، إذ أخفى الكاميرات تحت ملابس الإحرام، وتنقل بين الطواف والسعي وعرفات ومزدلفة ومنى، محاولا توثيق المناسك وسط الزحام وحرارة الطقس والعواصف الترابية، مع الحرص على التقاط صور دقيقة للحجاج والمشاعر المقدسة.وبعد انتهاء الرحلة وعودة عبد الغفور شيخ إلى تحولت صوره إلى واحدة من أندر الوثائق البصرية الملونة التي أرّخت للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة قبل 74 عاما، وقدمت للقارئ العالمي مشاهد غير مسبوقة عن رحلة الحج وشعائره.