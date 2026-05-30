زيادة حركة السفن عبر مضيق هرمز

وذكرت الصحيفة الأميركية، أنه خلال الأسابيع الأخيرة، عبرت مجموعات من السفن، بعضها من أكبر ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، هذا الممر الخطير، ما خلق متنفساً صغيراً للاقتصاد العالمي.وأشارت إلى أن بعض السفن تبحر "في الظلام"، حيث تطفئ الأضواء، وتسير دون استخدام أجهزة الملاحة المعروفة باسم "أنظمة التعرّف الآلي"، التي تساعد في منع الاصطدامات. ويؤدي إيقاف تشغيل هذه الخدمة إلى صعوبة رصد السفن إلكترونياً، وجعلها أقل عرضة للهجمات.ولعبور المضيق، تبقى بعض السفن على اتصال بمسؤولين عسكريين أميركيين، يستخدمون الرادار والطائرات المسيرة وأدوات أخرى لمراقبة حركة الملاحة ومساعدتها على العبور بأمان.