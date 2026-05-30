عُمان تحذر السفن المارة عبر هرمز: انتبهوا.. جسم عائم يشتبه بأنه لغم!

وقال المركز في بيان، "نظراً لرصد جسم طاف يشتبه بأنه لغم بحري غرب منطقة المرور الساحلي في ضمن البحر الاقليمي ، يهيب البحري بجميع مرتادي البحر والصيادين والسفن توخي اقصى درجات الحيطة والحذر اثناء الابحار".ودعا البيان ايضا الى "الابتعاد عن اي اجسام مشبوهة والابلاغ عنها فوراً للجهات المختصة".