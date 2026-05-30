انقطاع الاتصالات والانترنت في ليبيا

وقالت بلدية غات، في بيان، إن السيول التي جرت على الطريق الرابط بين بلديتي غات وتهاله، يوم الأربعاء الماضي، تسببت في تعرض الألياف البصرية لعدة قطوعات، ما أدى إلى انقطاع والإنترنت عن المنطقة".وأضافت أنه في اليوم التالي، باشرت الفرق الفنية التابعة لشركة هاتف ليبيا - مكتب غات أعمال الصيانة والإصلاح، رغم سوء الأحوال الجوية وصعوبة الظروف الميدانية، حيث لا تزال الأعمال متواصلة حتى هذه اللحظة لإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.