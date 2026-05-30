تعذر هبوط 26 طائرة في مطار ميونخ الالماني والسبب خطير

وأضاف المتحدث أن الطائرات التي اضطرت إلى البقاء على الأرض مؤقتا في المطار، ستتمكن بعد استئناف في المطار من الإقلاع تباعا مع تسجيل تأخيرات في المواعيد.وأكد أن المطار لم يغلق بالكامل بسبب هذه الحادثة، مشيرا إلى أنه خلال فترة تعليق استخدام مدرجي الهبوط والإقلاع، ظل بإمكان المسافرين الوصول إلى المطار وركن سياراتهم وإنهاء إجراءات السفر والمرور عبر نقاط التفتيش الأمنية.ويشهد المطار حركة كثيفة تزامنا مع عيد العنصرة، إذ قال المتحدث: "في مثل هذا اليوم عادة، يقلع ويهبط نحو 900 رحلة جوية تنقل ما يقارب 120 ألف مسافر".وكانت مطارات عدة شهدت في الآونة الأخيرة بلاغات متكررة عن رصد أجسام يشتبه في أنها طائرات مسيرة، ما أدى أحيانا إلى تعليق حركة الطيران في بعض من هذه المطارات.وفي أوائل أكتوبر الماضي رصد في في ليلتين متتاليتين جسمان يعتقد أنهما مسيرتان، ما أدى إلى إيقاف الحركة الجوية في المطار مرتين متتاليتين، وتم حينها تحويل أو إلغاء عشرات الرحلات، الأمر الذي تضرر منه آلاف المسافرين، واضطر بعضهم إلى قضاء الليل على مقاعد مبنى المطار.