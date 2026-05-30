تحذير إيراني بشأن الملاحة في هرمز: المخالفون يواجهون مخاطر جدية

وقال المقر في بيان، إن "أي مخالفة لمقررات العبور من ستعرض أمن مرور السفن المخالفة لخطر جدي"، محذراً من أن "أي إجراء تتخذه سفن عسكرية للتدخل في إدارة المضيق سيجعلها هدفاً للقوات الإيرانية".وأضاف أن "القوات المسلحة الإيرانية تدير مضيق هرمز باقتدار كامل وبحزم"، مؤكداً استمرارها في تطبيق الإجراءات المتعلقة بحركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي.ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وسط متابعة دولية لحركة الملاحة وعمليات عبور السفن عبر مضيق هرمز.وكانت قد أفادت صحيفة "وول "، اليوم السبت، بتسجيل زيادة في حركة مرور السفن عبر مضيق هرمز، عازية سبب ذلك إلى "جرأة مالكيها، الذين يتعاون بعضهم مع الجيش الأميركي".وذكرت الصحيفة الأميركية، أنه خلال الأسابيع الأخيرة، عبرت مجموعات من السفن، بعضها من أكبر ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، هذا الممر الخطير، ما خلق متنفساً صغيراً للاقتصاد العالمي.وأشارت إلى أن بعض السفن تبحر "في الظلام"، حيث تطفئ الأضواء، وتسير دون استخدام أجهزة الملاحة المعروفة باسم "أنظمة التعرّف الآلي"، التي تساعد في منع الاصطدامات. ويؤدي إيقاف تشغيل هذه الخدمة إلى صعوبة رصد السفن إلكترونياً، وجعلها أقل عرضة للهجمات.ولعبور المضيق، تبقى بعض السفن على اتصال بمسؤولين عسكريين أميركيين، يستخدمون الرادار والطائرات المسيرة وأدوات أخرى لمراقبة حركة الملاحة ومساعدتها على العبور بأمان.