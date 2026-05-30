مسيرة أوكرانية تستهدف محطة زابوريجيا النووية

وقال ليخاتشيف، رئيس روس آتوم، في بيان: "استهدفت طائرة مسيرة ملغومة أوكرانية بعد ظهر اليوم مبنى الآلات في الوحدة السادسة، ما أدى إلى انفجار لاحق".وأضاف أن الانفجار "لم يلحق أضراراً بالمعدات الرئيسية، لكنه أحدث ثقباً بجدار قاعة الآلات".ولم تصدر أوكرانيا تعليقاً بعد حول الحادث.