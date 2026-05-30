مقتل رجل برصاص الشرطة في باريس

وأوضحت الشرطة أن الرجل كان يحمل سكينين واعتدى على اثنين من جيرانه وأصابهما بسبب نزاع على الإيجار في بوبيني، ما استدعى تدخل قوات الأمن.وخلال العملية، اضطر أحد عناصر الشرطة إلى استخدام سلاحه الوظيفي حيث أطلق النار على المهاجم وأصابه في البطن.وأضافت الشرطة أن المصاب فارق الحياة متأثرا بجراحه فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.