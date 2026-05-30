البحرية الأمريكية تعطل سفينة تجارية متجهة إلى ميناء إيراني

وقالت المصادر إن سفينة الشحن الجافة "ليان " (Lian Star)، التي ترفع علم غامبيا، تجاهلت عدة تحذيرات من ، مما دفع الأخير إلى استخدام الطيران لتعطيل السفينة. وأكدت المصادر أن القوات الأمريكية لم تقم بالصعود إلى سفينة الشحن الجافة، وتشير التقارير حاليا إلى أنها تنجرف في مياه .وتندرج هذه العملية ضمن الإجراءات الأمريكية المستمرة لفرض الحصار البحري على ، والذي بدأ في 13 أبريل الماضي، بهدف منع السفن من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية، ردا على الحرب الدائرة بين البلدين منذ 28 فبراير.وكانت (سنتكوم) قد أفادت سابقا أنه منذ بدء الحصار البحري، تم تعطيل 4 سفن تجارية، وجرى تحويل مسار 115 سفينة تجارية أخرى، لمنعها من انتهاك الحصار.ويأتي هذا الحادث في وقت تتواصل فيه التوترات في وخليج ، حيث تتبادل وطهران الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الهش.