إيران تعلن فشل هجوم على إحدى وحدات حرس حدودها

وأوضح العميد علي أكبر جاودان، أن "حرس الحدود تمكن من رصد هذه المجموعة قبل تنفيذ هجومها بفضل عمليات المراقبة الاستخباراتية والميدانية، حيث تصدت الوحدات الحدودية للهجوم وردت عليه بإطلاق نار كثيف".وأضاف: "خلال هذا الاشتباك المسلح، قُتل عنصران إرهابيان، وتشير التحقيقات الأولية إلى إصابة آخرين، لاذوا بالفرار إلى الحدود نحو دولة مجاورة".وأسفرت العملية وفق جاودان عن "مصادرة أسلحة وذخائر من العناصر المهاجمة، شملت بندقية من طراز M16 وخمسة مخازن ذخيرة وقنبلتين يدويتين وهاتفا محمولا وحقيبة ظهر تحتوي على معدات شخصية".