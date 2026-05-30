كشف تفاصيل جديدة لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

وأضاف التلفزيون الإيراني أنه ووفقا لهذا النص تعد هي المرجعية الحصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة.

وأفاد بأن أي سفينة تعتبر شحنتها تهديدا أو يكون المستفيد منها بحالة عداء مع لن يتم الاعتراف بها كسفينة تجارية.



وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن تحديد مسار الحركة وكلفة وتوفير الأمن أدرجت ضمن نطاق صلاحيات إيران.



وذكر أن تحرير الموارد المالية المجمدة التابعة لإيران يعد من أهم بنود النسخة غير الرسمية لإطار تفاهم إسلام آباد.



وأكد أن تعهدت بأن توفر لإيران خلال 60 يوما إمكانية الوصول الكامل إلى 12 مليار دولار من أصولها، موضحا أن هذه الموارد قابلة للنقل والإنفاق في بنوك الوجهة التي تحددها إيران من دون أي قيود.



ويوم الأربعاء الماضي، استعرض التلفزيون الإيراني نسخة أولية غير رسمية من إطار مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.