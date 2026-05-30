روسيا تحذر من كارثة "تشرنوبل جديدة"

وأشار مدفيديف إلى أنه في حال حدوث تدمير كارثي لقاعة التوربينات أو المفاعلات في محطة الطاقة النووية، ستحدث "تشرنوبل جديدة".وفي وقت سابق، صرح لمؤسسة روس آتوم ليخاتشوف، بأن الهجوم الأوكراني بطائرة مسيرة على قاعة التوربينات في الوحدة السادسة من هو أول هجوم مستهدف على المعدات الرئيسية.وأوضح ليخاتشوف أن "طائرة مسيرة أوكرانية، استهدفت بعد ظهر يوم السبت، مبنى قاعة التوربينات في الوحدة السادسة من محطة زابوروجيا، وقد أحدث الهجوم ثقبا في جدار قاعة التوربينات، لكنه لم يلحق ضررا بالمعدات الرئيسية".