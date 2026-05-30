انفجار غامض يهز أنحاء ولاية ماساتشوستس الأمريكية

وبحسب محطة "WCVB" وهي محطة تلفزيونية محلية تابعة لشبكة "ABC" في ، قال شهود عيان من عدة مجتمعات بالمنطقة إنهم سمعوا ما بدا وكأنه انفجار بعد الساعة الثانية مساء بقليل (بالتوقيت المحلي) وشعروا باهتزازات قوية كافية لزعزعة المنازل وإخافة الحيوانات الأليفة.وأدلى سكان من مناطق مثل ميلروز وويلسلي ونيوتنفيل بروايات مماثلة لهيئة الإذاعة.ووفق المصدر ذاته، اعتقد البعض في البداية أن شجرة قد اصطدمت بمنزلهم أو أن محولا كهربائيا قد انفجر، بينما قال آخرون إن الضوضاء كانت أعلى بكثير من أي شيء سمعوه من قبل.وعلى الرغم من التقارير واسعة الانتشار، لم يكن هناك تفسير فوري لهذا الازدهار، ومع ذلك، ألمح خبير الأرصاد الجوية لرحلات نيك ستيوارت، إلى أن دخول نيزك إلى الغلاف الجوي قد يكون السبب.