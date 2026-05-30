ترامب يعلق على لقاء عمدة شيكاغو وبابا الفاتيكان

وقال في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "يجب أن يشرح أحدهم للبابا أن رئيس بلدية شيكاغو عديم الفائدة، وأنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا".وخلال اللقاء، وصف شيكاغو ، البابا ليو الرابع عشر بأنه حليف عالمي قوي في قضايا العدالة الاجتماعية والهجرة والتعويضات، قائلا إن جذورهم وأولوياتهم المشتركة يمكن أن تساعد في تعزيز الجهود المبذولة لحماية المجتمعات الضعيفة.وقال في تصريحات وفق وكالة "أسوشيتد برس": "بصفتي عمدة شيكاغو، نشعر بسعادة وفخر كبيرين به".وأضاف عمدة شيكاغو أنه من المريح معرفة أن شخصا من مدينة شيكاغو يستطيع التحدث عن العدالة والدفاع عن الأكثر ضعفا بيننا.وسافر جونسون وهو ديمقراطي تقدمي ويقود ثالث أكبر مدينة في ، إلى برفقة وفد يضم نحو 50 مسؤولا محليا، ما أثار اهتماما إعلاميا واسعا.وجونسون من أبرز منتقدي الرئيس الأمريكي ، وقد أشاد بليو لمعارضته الحرب على وسياسات المتعلقة بالهجرة.