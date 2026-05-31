إعلام أمريكي: واشنطن تتوقع حسم الاتفاق مع إيران نهاية الأسبوع المقبل

وقال المسؤول الأمريكي: "ستتم الصفقة. سنرى إن كانت حتمية. نحن مستعدون للانتظار حتى يحصل الرئيس على ما يطلبه. ربما أسبوع. ربما أقل. ربما أكثر. نأمل أن نتوصل إلى نتيجة ما بحلول نهاية الأسبوع".وبموجب نص المسودة، سيكون أمام الطرفين 60 يومًا للتفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني وتخفيف العقوبات الأمريكية، على أن يكون البند الرئيسي على جدول الأعمال هو مخزون من اليورانيوم المخصّب ووضع قيود على عمليات التخصيب المستقبلية.ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، عقد اجتماعًا استخباريًا في ، صباح أول أمس الجمعة، ووعد باتخاذ قرار نهائي بشأن الوضع مع إيران. وأفادت تلك الوسائل لاحقًا، بأنه لم يتم التوصل إلى أي تفاهم نهائي.وفي وقت سابق زعمت صحيفة " تايمز"، أن ترامب "وضع شروطًا أكثر صرامة لاتفاق محتمل لإنهاء الصراع مع إيران، وأنه قدّم مقترحات جديدة إلى ".