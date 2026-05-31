ترامب يعلق على لقاء عمدة شيكاغو وبابا الفاتيكان
إسقاط المسيرات الإيرانية يكلف 11 ألف دولار بدل المليون.. واشنطن تكشف الحل الجديد
دوليات
2026-05-31 | 05:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
736 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
يبدو أن
الولايات المتحدة
وجدت وسيلة جديدة لمواجهتها بكلفة أقل بكثير من الصواريخ الاعتراضية التقليدية، في خطوة قد تحمل دلالات مهمة في المواجهات التي تشهد استخداماً واسعاً للمسيّرات الإيرانية.
وبحسب تقرير للصحافي
مايك
تشيرني في صحيفة "وول
ستريت جورنال
"، اختبر سلاح مشاة البحرية الأميركي خلال مناورات عسكرية أُجريت في الفيليبين في نيسان الماضي نظاماً جديداً للدفاع الجوي يعرف باسم "Marine Air Defense Integrated System" أو "Madis"، يهدف إلى إسقاط المسيّرات المعادية باستخدام مدافع وذخائر متخصصة بدلاً من الاعتماد الكامل على الصواريخ مرتفعة الثمن.
وخلال التمرين، استهدفت قوات المارينز طائرة مسيّرة ثابتة الجناحين كانت تحلق فوق
بحر الصين
الجنوبي، حيث أطلقت المدافع المثبتة على المركبات العسكرية عدة طلقات قبل أن تصيب الهدف وتسقطه في البحر.
وقال الرقيب نوح كوني: "أخطأنا في بعض الطلقات، لكن في النهاية انتهى بها الأمر في الماء".
ويشير التقرير إلى أن هذا التمرين يعكس محاولة أميركية لمعالجة واحدة من أبرز مشكلات الحروب الحديثة، والمتمثلة في إسقاط طائرات مسيّرة منخفضة الكلفة باستخدام صواريخ قد تزيد تكلفة الواحد منها بأكثر من 10 أضعاف عن تكلفة الهدف نفسه.
ويتكون نظام "Madis" من مركبتين تكتيكيتين خفيفتين من طراز "Joint Light Tactical Vehicle"، البديل الحديث لمركبات "همفي". وتحمل إحدى المركبتين راداراً متطوراً يسهل رصد الأهداف الجوية، فيما تحمل الأخرى صواريخ "ستينغر"، كما يضم النظام قدرات للحرب الإلكترونية والتشويش على الاتصالات.
وتحتوي المركبتان أيضاً على مدفع عيار 30 ملم ورشاش آلي أصغر حجماً، إلى جانب ذخائر جديدة باتت تلعب دوراً متزايداً في مواجهة المسيّرات.
ولفت التقرير إلى أن
الولايات المتحدة
ودول
الخليج
استخدمت في الشرق الأوسط مروحيات وطائرات مزودة بمدافع لإسقاط المسيّرات الإيرانية، لكنها اعتمدت أيضاً على صواريخ جو-جو من طراز AIM-120 التي تصل كلفة الصاروخ الواحد منها إلى نحو مليون دولار.
أما الفكرة الأساسية وراء نظام "Madis"، فهي منح القادة العسكريين خيارات متعددة تشمل المدافع والصواريخ والحرب الإلكترونية، بما يسمح باختيار الوسيلة الأنسب للتعامل مع التهديدات الجوية من دون استنزاف الموارد المالية.
وقال
توم كاراكو
، مدير
مشروع الدفاع
الصاروخي في
مركز الدراسات الاستراتيجية
والدولية (CSIS)، إن صواريخ "ستينغر" أكثر قدرة من المدافع، لكنها تبقى محدودة من حيث الأعداد المتاحة.
مقالات ذات صلة
واشنطن تجمد 344 مليون دولار من العملات المشفرة الإيرانية
01:32 | 2026-04-25
توقف انتاج الرميلة وكردستان من النفط يكلف العراق 128 مليون دولار يومياً
10:42 | 2026-03-03
الأردن: إسقاط 261 صاروخاً ومسيّرة إيرانية خلال 5 أسابيع من التصعيد
08:21 | 2026-04-04
الجيش الإيراني: إسقاط 7 طائرات مسيرة في غرب وجنوب غربي البلاد
12:38 | 2026-03-05
الدولار يرتفع في بغداد خلال عطلة العيد
اقتصاد
04:20 | 2026-05-30
انطلاق مباراة العراق وأندورا الودية في اسبانيا
رياضة
12:01 | 2026-05-29
هل انتهت قصة حب الفنانة أصالة والعراقي فائق حسن؟.. ماجد المهندس يجيب
فن وثقافة
03:17 | 2026-05-30
انتشال جثة الضحية الأخيرة.. ختام مأساوي لفاجعة غرق عائلة بغدادية في صلاح الدين
محليات
03:51 | 2026-05-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-30
نشرة ٣٠ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-30
ساحة الوثبة - الحلقة ٤٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-30
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
الأغنية اليوم بين المواهب الحقيقية وضجيج الشهرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-28
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
نشرة ٣٠ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-30
ساحة الوثبة - الحلقة ٤٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-30
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
الأغنية اليوم بين المواهب الحقيقية وضجيج الشهرة - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-28
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
قاليباف: الاتفاق مع أمريكا مرهون بضمان حقوق الشعب الإيراني
06:53 | 2026-05-31
إزالة تمثال ميسي العملاق في الهند
06:33 | 2026-05-31
إيران تعلن عبور 28 سفينة لمضيق هرمز
06:09 | 2026-05-31
إعلام أمريكي: واشنطن تتوقع حسم الاتفاق مع إيران نهاية الأسبوع المقبل
04:11 | 2026-05-31
مجددا.. ترامب: قريبون من التوصل إلى اتفاق مع إيران
03:00 | 2026-05-31
إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو1"
01:24 | 2026-05-31
