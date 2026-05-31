إسقاط المسيرات الإيرانية يكلف 11 ألف دولار بدل المليون.. واشنطن تكشف الحل الجديد

وبحسب تقرير للصحافي تشيرني في صحيفة "وول "، اختبر سلاح مشاة البحرية الأميركي خلال مناورات عسكرية أُجريت في الفيليبين في نيسان الماضي نظاماً جديداً للدفاع الجوي يعرف باسم "Marine Air Defense Integrated System" أو "Madis"، يهدف إلى إسقاط المسيّرات المعادية باستخدام مدافع وذخائر متخصصة بدلاً من الاعتماد الكامل على الصواريخ مرتفعة الثمن.وخلال التمرين، استهدفت قوات المارينز طائرة مسيّرة ثابتة الجناحين كانت تحلق فوق الجنوبي، حيث أطلقت المدافع المثبتة على المركبات العسكرية عدة طلقات قبل أن تصيب الهدف وتسقطه في البحر.وقال الرقيب نوح كوني: "أخطأنا في بعض الطلقات، لكن في النهاية انتهى بها الأمر في الماء".ويشير التقرير إلى أن هذا التمرين يعكس محاولة أميركية لمعالجة واحدة من أبرز مشكلات الحروب الحديثة، والمتمثلة في إسقاط طائرات مسيّرة منخفضة الكلفة باستخدام صواريخ قد تزيد تكلفة الواحد منها بأكثر من 10 أضعاف عن تكلفة الهدف نفسه.ويتكون نظام "Madis" من مركبتين تكتيكيتين خفيفتين من طراز "Joint Light Tactical Vehicle"، البديل الحديث لمركبات "همفي". وتحمل إحدى المركبتين راداراً متطوراً يسهل رصد الأهداف الجوية، فيما تحمل الأخرى صواريخ "ستينغر"، كما يضم النظام قدرات للحرب الإلكترونية والتشويش على الاتصالات.وتحتوي المركبتان أيضاً على مدفع عيار 30 ملم ورشاش آلي أصغر حجماً، إلى جانب ذخائر جديدة باتت تلعب دوراً متزايداً في مواجهة المسيّرات.ولفت التقرير إلى أن ودول استخدمت في الشرق الأوسط مروحيات وطائرات مزودة بمدافع لإسقاط المسيّرات الإيرانية، لكنها اعتمدت أيضاً على صواريخ جو-جو من طراز AIM-120 التي تصل كلفة الصاروخ الواحد منها إلى نحو مليون دولار.أما الفكرة الأساسية وراء نظام "Madis"، فهي منح القادة العسكريين خيارات متعددة تشمل المدافع والصواريخ والحرب الإلكترونية، بما يسمح باختيار الوسيلة الأنسب للتعامل مع التهديدات الجوية من دون استنزاف الموارد المالية.وقال ، مدير الصاروخي في والدولية (CSIS)، إن صواريخ "ستينغر" أكثر قدرة من المدافع، لكنها تبقى محدودة من حيث الأعداد المتاحة.