إيران تعلن عبور 28 سفينة لمضيق هرمز

وقالت العلاقات العامة للقوات البحرية للحرس الثوري، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، عبرت 28 سفينة، منها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى، بعد الحصول على التصريح وبتنسيق وتأمين من للحرس الثوري، من ".ويعد عبور 28 سفينة في يوم واحد الرقم الأعلى المعلن عنه رسميا منذ اندلاع الصراع الأخير والتوترات الملاحية المحيطة بالمضيق منذ فبراير الماضي.وذكرت العلاقات العامة لبحرية أن العبور تم تحت الإشراف الأمني والتأمين المباشر من قِبل وحداتها البحرية. وجددت التأكيد على أن فرض "السيطرة الذكية" على المضيق مستمر بحزم، معتبرة أن أي محاولة للعبور دون تنسيق أو عبر مسارات بديلة تعد خرقا سيتم التعامل معه.تأتي هذه الحركة بعد فرض السلطات الإيرانية نظام تنسيق وإلزامية الحصول على تراخيص لجميع السفن المارة عبر المضيق، ردا على الحصار البحري الذي فرضته على الموانئ الإيرانية في سياق المواجهات الأخيرة بالمنطقة.