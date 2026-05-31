إزالة تمثال ميسي العملاق في الهند

ويبلغ طول هذا المعلم التذكاري نحو 70 قدما وقد جرى تشييده في شهر الماضي بالتزامن مع زيارة النجم الأرجنتيني الترويجية للهند التي رفعت شعار "GOAT".وجاءت تلك الفعالية في أعقاب نجاحه في معانقة لقب برفقة ناديه الحالي في رحلة شهدت حضور زملائه بالفريق ورودريغو دي بول.وكان نجم برشلونة السابق شارك في مراسم إزاحة الستار عن التمثال "افتراضيا" بعد الانتهاء من تشييده في منطقة الغربية.وصرح شارادوات موخيرجي العضو البرلماني عن لصحيفة "ذا صن" البريطانية قائلا: لقد تبين أن تمثال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية غير آمن من الناحية الهيكلية فقد لاحظنا بوضوح تأرجحه مع هبوب الرياح.وتابع موخيرجي مبينا تعقيدات التفكيك: لقد تبين أن عملية الإزالة ليست بالسهولة التي تخيلناها ومع ذلك نحن نخطط لتفكيك التمثال في أقرب فرصة ممكنة لضمان السلامة العامة.يذكر أن جولة ميسي في الهند كانت اتسمت بنوع من حيث شابت رحلته التي استمرت ثلاثة أيام بعض أحداث العنف والارتباك التنظيمي لتنتهي فصول تلك الزيارة الآن بإزالة المعلم الذي شيد تخليدا لتلك الزيارة.وصب قطاع واسع من الجماهير جام غضبهم على منظمي الزيارة بعدما دفعوا مبالغ طائلة ثمن التذاكر لرؤية ميسي دون أن يتمكنوا من عن قرب.