بشأن لبنان.. فرنسا تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن

وقال الوزير جان-نويل بارو في تصريح تلفزيوني، إنه طلب عقد الاجتماع الطارئ، موضحاً: "نحن نعترف بحق ، مثل أي دولة، في ضد هجمات ، لكن لا شيء يبرر استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في وتوغلها المتزايد داخل الأراضي ".كما أضاف بارو أن ما يجري يمثل "خطأ كبيراً" من جانب إسرائيل، مشيراً إلى أن هذا التقدم داخل الأراضي اللبنانية يتعارض مع التزاماتها، خاصة في ظل وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل، كما أنه يخالف القانون الدولي.