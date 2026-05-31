الرئيس الإيراني "يصارح الشعب": نواجه ظروفاً غير عادية ومشاكل اقتصادية بسبب القيود الخارجية

وقال بزشكيان، "الظروف التي نواجهها غير عادية ولا سهلة وإدارتها تتطلب الحوار واتخاذ قرارات دقيقة ومسؤولة"، معتبراً ان "استمرار قيود وضغوط خارجية في مجال الوصول إلى مواردنا الاقتصادية أوجد تعقيدات في إدارة البلادورأى أنه "من الضروري مصارحة الشعب بالحقائق القائمة كي يتمكن من أداء دوره في مواجهة التحديات"، مشدداً بالقول: "إذا كان من المقرر أن تواصل البلاد مسارها باقتدار فيجب توضيح الحقائق القائمة للشعب".وأضاف "لا يمكن لأي مجتمع في ظروف مواجهة تحديات كبرى أن يتوقع مواصلة مساره دون تحمل الصعوبات".