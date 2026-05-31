تعافي 5 حالات من إيبولا شرقي الكونغو

وقال غيبريسوس خلال افتتاح مركز للعلاج من إيبولا في بونيا، عاصمة إقليم إيتوري: "خرج 4 أشخاص اليوم، كما خرج شخص السبت".وأضاف: "بالطبع مازلنا نعمل على التوصل للقاحات وعلاجات، ولكن هذا لا يعني أن الأشخاص لا يمكن أن يتعافوا من إيبولا".وذكرت المنظمة أن أحدث الإحصاءات أظهرت وجود 906 حالات مشتبه بها و223 حالة وفاة مشتبه بها.