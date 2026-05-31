أول تعليق للطاقة الذرية بعد إصابة محطة زابوروجيا بطائرة مسيرة

وفي منشور على تطبيق "إكس" ذكرت الوكالة أن ملاحظات فريقها في للطاقة النووية "تتسق مع آثار اصطدام بطائرة مسيرة".وقالت إن فريقها رصد أضرارا في الجزء الخارجي من مبنى التوربينات، الذي أفادت إدارة المحطة بأنه تعرض لضربة بطائرة مسيرة أمس السبت، مضيفة أن الفريق لاحظ أيضا أضرارا في فتحة دخول معدنية تقع في مستويات أعلى في المبنى، إلى جانب وجود قطع قليلة من الحطام وبقايا ألياف بصرية محترقة على الأرض، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء الأحد.وأشارت الذرية إلى أنها طلبت السماح لها بالدخول إلى داخل المبنى، مضيفة أن مستويات الإشعاع في الموقع لا تزال طبيعية.من جانبها قالت السلطات الروسية والأوكرانية الأحد، إن طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا قصفت عدة مناطق روسية خلال الليل، شملت محطة ضخ لخط أنابيب نفط ومصفاة نفط ومستودع وقود، في حملة متصاعدة من الضربات على ⁠البنية التحتية للطاقة والتي غالبا ما تكون على بعد مئات الأميال في عمق .وذكرت الأوكرانية أنها شنت هجوما على مصفاة للنفط على نهر فولجا مما تسبب في اندلاع حريق كبير.وأشار حاكم منطقة ساراتوف على تطبيق تيليغرام إلى أن أضرارا لحقت "بالبنية التحتية المدنية"، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.