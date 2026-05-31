لبنان.. الحصيلة الإجمالية للهجوم الإسرائيلي منذ آذار الماضي

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصّحة التابع لوزارة الصّحة في بيان أن "الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 مارس حتى 29 مايو بلغت 3412 شهيدا و10269 جريحا.يأتي ذلك، بعدما كان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم الأحد، أنه بدأ منذ أيام عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي شمال في .يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، بين وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل السادس عشر من نيسان الماضي، بعد غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، كما أعلن في 23 نيسان الماضي تمديد وقف إطلاق النار بين ولبنان لمدة 3 أسابيع.وأعلنت في 15 أيار الحالي عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، بينما تخرق إسرائيل وقف إطلاق النار بشكل شبه يومي.