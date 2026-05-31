في نيوجيرسي.. حظر تجوال حول مركز لاحتجاز المهاجرين

وقال رئيس البلدية راس باراكا إنه سيتم تطبيق حظر التجوال المفروض حول مركز ديلاني هول بين الساعة 9 مساء و6 صباحا بالتوقيت المحلي حتى إشعار آخر.وجاء هذا الإجراء بعد ليلة أخرى من المواجهات بين عناصر إنفاذ القانون والمتظاهرين أمام مركز احتجاز المهاجرين، حيث أظهرت صور ومقاطع فيديو متظاهرين يتدافعون على الحواجز، بينما استخدمت الشرطة دروع مكافحة الشغب لدفعهم إلى الخلف.وفي السياق، قالت حاكمة ولاية نيوجيرسي ميكي شيريل في بيان الأحد، إن أفرادا ملثمين هاجموا حاجزا في منطقة مخصصة للاحتجاج أقامتها شرطة الولاية، مضيفة أنهم ألقوا مقذوفات واستخدموا المتاريس كأسلحة، وأضرموا النار في إطارات السيارات في الشارع.وأشارت شيريل إلى أن "هذه الأفعال تضع المتظاهرين السلميين وقوات إنفاذ القانون في مواجهات خطيرة"، داعية إلى التهدئة والتركيز على الدعوة إلى "تحسين أوضاع المحتجزين وأسرهم، وفي نهاية المطاف، إلى إغلاق مركز ديلاني هول".وبدأت المظاهرات أمام مركز "ديلاني هول" في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن قال ناشطون إن محتجزين داخل المركز أضربوا عن الطعام احتجاجا على سوء أوضاع المعيشة في هذا المركز الذي يتسع لنحو 1000 سرير، والذي يُعد أحدث بؤرة للتوتر على خلفية حملة الإجراءات المشددة التي تعتمدها ضد الهجرة.