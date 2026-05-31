سيناتور أمريكي: ترامب لن يوافق على اتفاق سيئ مع إيران

وأضاف غراهام في تدونية على منصة "إكس" مساء الأحد، "لدي ثقة بأن الرئيس لن يوافق في نهاية المطاف على اتفاق سيئ مع ".وتابع قائلا: "على صعيد آخر، أعتقد أنه يجب علينا السماح لإسرائيل بتحييد التهديدات التي تواجهها من هجمات المتواصلة التي تنطلق من "، مشيرا إلى أن "هناك مناطق في غير صالحة للسكن بسبب قصف حزب الله بالصواريخ والقذائف".وذكر أنه "من غير المعقول مطالبة إسرائيل بقبول وقف إطلاق النار مع حزب الله نظرا لرغبة الأخير المعلنة في تدمير إسرائيل وهجماته المتواصلة".وأفاد السيناتور الأمريكي بأن "أي وقف لإطلاق النار مع حزب الله سيُمكّنهم من إعادة التسلح واكتساب المزيد من القوة".وأردف غراهام قائلا: "برأيي، يجب ألا يكون هناك أي ربط بين الاتفاق النووي مع إيران وقدرة إسرائيل على التصدي لعدوان حزب الله المستمر في لبنان".وتابع قائلا: "أما بالنسبة لحماس، فإلى متى سنمنحهم فرصة لنزع سلاحهم؟ دعوا إسرائيل تقضي عليهم"، وشدد على أن "أي اتفاق مع إيران يقيد قدرة إسرائيل على الرد على حماس وحزب الله سيكون غير ".