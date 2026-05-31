ماكرون يدعو الى التوصل لاتفاق سريع بين واشنطن وطهران

وقال الرئيس الفرنسي في تدوينة على منصة "إكس" مساء الأحد، إنه تحدث مع ولي العهد السعودي ، وسلطان عُمان ، ورئيس ، ورئيس مصر ".وأضاف ماكرون: "أوجه إليهم جميعا الرسالة نفسها، من الضروري التوصل إلى اتفاق بين وإيران سريعا.. يجب اغتنام هذه الفرصة الآن".وأفاد بأن الأولوية هي إبرام صفقة لوقف إطلاق النار وإعادة فتح فورا، دون أي شروط مسبقة ووفقًا للقانون الدولي.وذكر أنه يجب بعد ذلك مواصلة المناقشات للتوصل إلى اتفاق شامل وقوي بشأن القضايا الأخرى، ولا سيما البرامج النووية والصاروخية الباليستية، والاستقرار الإقليمي.وأكد ماكرون أن فرنسا على أتم الاستعداد للقيام بدورها الكامل، من خلال المساعدة في استئناف حركة الملاحة البحرية عبر المستقلة التي تم إنشاؤها بالتعاون مع المملكة المتحدة، ودعم المناقشات النووية بخبراتها وقدراتها، والمساهمة في إرساء إطار أمني إقليمي ضروري، بالتعاون مع الشركاء الذين ساعدوا خلال الأشهر الماضية.