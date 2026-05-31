​طهران تعلن: مستمرون في المحادثات وتبادل الرسائل مع واشنطن

صرح وزير الخارجية ‌الإيراني اليوم الأحد بأن المحادثات وتبادل ⁠الرسائل مع لا تزال جارية.

وقال عراقجي لوسائل إعلام رسمية إيرانية: "لا نعير للتكهنات أي أهمية ‌".



وأضاف: "لا يمكن الحكم على هذه المحادثات قبل ⁠التوصل إلى نتيجة محددة. كل ما يُقال الآن مجرد تكهنات ولا ينبغي أخذ ذلك على محمل الجد".

وفي وقت سابق اليوم صرح عضو آخر في لجنة والسياسة الخارجية في ، هو ، بأن والولايات المتحدة أصبحتا على مقربة من التوصل إلى اتفاق.



وأشار مالكي إلى أن "الأمريكيين قبلوا حوالي 10 بنود من أصل 14 بندا اقترحتها إيران، ولم يتبق سوى عدد قليل من القضايا التي لا تزال محل نقاش ودراسة"، مؤكدا أيضا أن والتخصيب غير قابلين للتفاوض.