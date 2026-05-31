قراصنة يستولون على ناقلة نفط قرب سواحل الصومال

وذكرت الإذاعة أن ناقلة تحمل منتجات نفطية تعرضت للاختطاف، ويعتقد أن قراصنة صوماليين يقفون وراء العملية التي وقعت قبالة الساحل الشمالي الشرقي للصومال.وأضافت أن السفينة احتجزت بالقرب من منطقة بونتلاند أثناء إبحارها من ميناء بربرة إلى العاصمة مقديشو. ووفقا لمعلومات أوردتها "دلسان"، فإن الناقلة مملوكة لرجل أعمال باكستاني.ولم تكشف السلطات حتى الآن عن العدد الدقيق لأفراد الطاقم الموجودين على متن السفينة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.