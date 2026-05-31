سبعة قتلى في موجة عنف داخل سجون المكسيك

واندلعت أعمال الشغب داخل سجن مدينة ، عاصمة ولاية سينالوا، التي تعد معقلا لكارتيل "سينالوا" الشهير، قبل أن تعلن السلطات السيطرة على الوضع وتعليق الزيارات العائلية مؤقتاً.وبحسب السلطات، فإن المجموعتين المتناحرتين تدينان بالولاء لزعيمين بارزين في الكارتل، هما خواكين " " غوزمان وإسماعيل "إل مايو" زامبادا، وكلاهما محتجز في .ولم تكشف السلطات عن الأسباب المباشرة للاشتباكات، لكنها أعلنت بدء عملية تفتيش واسعة داخل السجن بمشاركة قوات محلية وفدرالية.