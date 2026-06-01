إيران: استهدفنا قاعدة أمريكية انطلق منها الهجوم على جزيرة سيريك

وقال في بيان إنه "عقب الاعتداء الذي نفذه المتغطرس قبل ساعة على برج اتصالات في جزيرة سيريك الواقعة في محافظة هرمزغان، استهدف مقاتلو القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري القاعدة الجوية التي انطلق منها هذا الاعتداء، وتم تدمير الأهداف المحددة مسبقا".وحذرت القوة الجوفضائية للحرس الثوري من أنه في حال تكرار أي اعتداء، فإن الرد سيكون مختلفا تماما، وستتحمل المتغطرسة وقاتلة الأطفال المسؤولية الكاملة عن ذلك، وفق ما جاء في البيان.ودوت صفارات الإنذار في اليوم، وأعلن الجيش أنه تصدى لصواريخ ومسيرات معادية في سماء البلاد.وكانت ، أعلنت اليوم الاثنين، أنها نفذت ضربات دفاعية على رادارات ومواقع قيادة وسيطرة للمسيرات في منطقتي غوروك وقشم بإيران.