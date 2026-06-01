ترامب: أي اتفاق مع إيران سيحمل صيغة جديدة للولايات المتحدة

وأضاف ، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه يتساءل عما إذا كان الديمقراطيون وبعض الجمهوريين "الذين يبدون غير وطنيين" يدركون أن استمرار "النقيق" السلبي من قبل السياسيين بمستويات غير مسبوقة يجعل من الصعب عليه أداء مهامه والتفاوض بشكل صحيح.وأوضح ترامب أن هذه الانتقادات المتكررة تتعلق بوتيرة تحركاته، سواء كانت أسرع أو أبطأ، ومواقفه من الحرب أو تجنبها، وغيرها من القضايا. واختتم تصريحاته بالقول: "فقط اجلسوا واستريحوا، فكل شيء سينتهي بشكل جيد في النهاية - كما يحدث دائما".وتشهد المنطقة تطورات دبلوماسية مكثفة في مسار المفاوضات غير المباشرة بين والولايات المتحدة، بوساطة باكستان، بهدف إنهاء الحرب الدائرة منذ 28 فبراير 2026.