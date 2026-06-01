أكسيوس: الولايات المتحدة فشلت في تثبيت وقف اطلاق النار في لبنان

ويأتي مسعى لخفض التصعيد في مدفوعا جزئيا برغبتها في التوصل إلى صفقة مع ، حيث تتضمن مذكرة التفاهم التي تتفاوض عليها وطهران بندا بإنهاء القتال في لبنان. وفي الوقت الحالي، يتسع نطاق الصراع ويبدو أنه من المحتمل أن يخرج عن السيطرة.وكشف مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" أن وزير الخارجية أجرى خلال الـ48 ساعة الماضية اتصالات مع ورئيس الوزراء الإسرائيلي ، وذلك في محاولة للدفع بمبادرة جديدة لوقف إطلاق النار. وأكد مسؤول لبناني أن روبيو ناقش هذه المبادرة مع عون.وتقوم الفكرة الأساسية، وفقا للمسؤول الأمريكي، على أن يوقف هجماته الصاروخية والمسيرة ضد ، وفي المقابل تتجنب إسرائيل التصعيد في .وحسب المصادر، فإن واشنطن كانت تحث إسرائيل على الامتناع عن ضرب بيروت لعدة أسابيع، كجزء من مسعى أوسع لخفض التصعيد. غير أن مسؤولا أمريكيا ألمح إلى إمكانية تراجع واشنطن عن هذا الموقف، قائلا: " لا تتوقع من إسرائيل أن تمتص هجمات مستمرة على مدنييها".