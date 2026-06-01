انفجار مرعب داخل مصنع ألعاب نارية في مالطا

وقالت الشرطة المالطية إن التحقيقات الأولية لم تسجل أي إصابات بين العاملين أو المتواجدين داخل المصنع لحظة وقوع الانفجار، مؤكدة أن الموقع كان خالياً من هواة الألعاب النارية وأن جميع العاملين تم التواصل معهم بعد الحادث.وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات إصابة رجلين يبلغان من العمر 67 و47 عاماً كانا يعملان في حقول قريبة من موقع الانفجار، حيث تعرضا لإصابات طفيفة نتيجة تطاير الحطام، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.من جانبها، أكدت المدنية أن فرق الإطفاء والطوارئ واصلت عمليات التمشيط والتأمين في محيط الموقع للتأكد من عدم وجود ضحايا أو مخاطر إضافية، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة أسباب الانفجار الذي وقع قرابة الساعة السادسة و25 دقيقة صباحاً.