الجيش الإسرائيلي يقلص عدد فرقه في جنوب لبنان

وبذلك، باتت تعمل في المنطقة حاليا قيادتان فقط هما الفرقة 91 والفرقة 36، وذلك بعد أن كانت خمس قيادات فرق عسكرية تعمل في المنطقة عند بداية العملية العسكرية الحالية.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 146 أنهت مهمتها بعد ثلاثة أشهر من تنفيذ مهمة الدفاع عن بلدات الغربي ومهمة هجومية امتدت حتى بلدة رأس (رأس بياضة)، على عمق نحو 12 كيلومتراً داخل الأراضي .وفي بيان منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إن الفرقة 146 عملت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في منطقة خط الدفاع الأمامي في ، بهدف القضاء على المخربين، وتدمير البنى التحتية الإرهابية التابعة لحزب الله، وإزالة التهديدات عن مواطني .وأضاف البيان أن القوات تمكنت خلال نشاطها من القضاء على أكثر من 550 مخرباً، وتدمير أكثر من 2700 بنية تحتية إرهابية، من بينها أكثر من 200 مخزن للوسائل القتالية تم تدميرها بدعم من ، بالإضافة إلى عشرات المسارات تحت الأرض التي تم تدميرها بالتعاون مع وحدة "يهلوم" الهندسية الخاصة.