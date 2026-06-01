الضاحية و7 بلدات وقرى.. إنذارات إسرائيلية لإخلاء الجنوب اللبناني

وحث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في بيان نشره على حسابه في إكس اليوم الاثنين سكان منطقة الضاحية "إلى الإخلاء حفاظا على سلامتهم".كما أضاف أنه "إذا واصل إطلاق القذائف الصاروخية نحو مدن وبلدات سيرد الجيش باستهداف أهداف في الضاحية الجنوبية".كما أصدر الجيش الإسرائيلي، إنذارا عاجلا إلى سكان وخاصة السكان المتواجدين جنوب نهر ، وطلب منهم الانتقال شمالا.وجاء في الإنذار العاجل: "إلى سكان المتواجدين في بلدات وقرى حومين الفوقا، بنعفول، عربصاليم، رومین، عزة، أركي، وجباع، حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة".