الجيش الأمريكي يعلن اعتراض "باليستيين إيرانيين" في الكويت

وذكرت القيادي في بيان منشور على منصة "أكس"، أن الاعتراض كان عند الساعة 11 مساء بتوقيت ، مؤكدة أن جميع أفراد القوات الأميركية بخير ولم يتعرضوا لأي أذى نتيجة الهجوم.كما أضافت "سنتكوم" أن قواتها لا تزال في حالة يقظة عالية، وستواصل حماية عناصرها من أي تهديدات أو "اعتداءات إيرانية"، مع الاستمرار في دعم وقف إطلاق النار الساري بين الجانبين منذ الثامن من أبريل الماضي.