مصدر لبناني يؤكد فشل مساعي التهدئة بين بيروت وواشنطن

وأوضح مصدر لبناني كبير آخر لوكالة رويترز أن المقترح الأميركي من أجل خفض التصعيد في ، تضمن وقف هجمات على شمال مقابل تجنيب والضاحية الجنوبية المزيد من الضربات في خطوة أولى نحو وقف كامل لإطلاق النار.وأضاف المصدر أن رئيس اللبناني يريد وقفاً كاملاً وشاملاً لإطلاق النار بدلاً من النهج المجتزأ.هذا وكان نتنياهو شدد بوقت سابق اليوم على أن مراكز قيادة حزب الله في العاصمة لن تبقى خارج الاستهداف. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع وتعميق نشاطه الميداني في الجنوب اللبناني.