إيران تحذر "إسرائيل" من استهداف ضاحية بيروت الجنوبية

وقال المقر في بيان، "نحذر سكان مناطق شمال بالإخلاء في حال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت".وأضاف "تحذيراتنا للكيان الصهيوني تأتي بسبب انتهاكاته المتكررة لوقف إطلاق النار".ووجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، داعياً إياهم إلى إخلاء منازلهم.كما أصدر الجيش الإسرائيلي، إنذارا عاجلا إلى سكان وخاصة السكان المتواجدين جنوب نهر ، وطلب منهم الانتقال شمالا.وجاء في الإنذار العاجل: "إلى سكان المتواجدين في بلدات وقرى حومين الفوقا، بنعفول، عربصاليم، رومین، عزة، أركي، وجباع، حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة".