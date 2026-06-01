التلفزيون الإيراني يرجح استئناف الحرب اذا استمرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان

وقال التلفزيون ‌الإيراني الرسمي اليوم الاثنين، إن احتمال انتهاء ⁠وقف إطلاق النار بين والولايات المتحدة كبير إذا لم تتوقف ‌الهجمات ⁠على .ولم يذكر التلفزيون الرسمي مزيدا ⁠من التفاصيل. لكن مقر خاتم ، أصدر اليوم الاثنين، تحذيراً لإسرائيل من استهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة .وقال المقر في بيان، "نحذر سكان مناطق شمال بالإخلاء في حال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت".وأضاف "تحذيراتنا للكيان الصهيوني تأتي بسبب انتهاكاته المتكررة لوقف إطلاق النار".ووجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، داعياً إياهم إلى إخلاء منازلهم.