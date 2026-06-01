ترامب يلوذ بالصين لحل النزاع الأوكراني

ونقلت هذه الصحيفة الصادرة في عن مصادر مطلعة "عديدة"، أن أبلغ نظيره الصيني خلال القمة الأخيرة في ، أن المفاوضات بين وأوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود، وطلب مساعدة بكين في ترتيب مفاوضات بين الرئيس وفلاديمير .وبحسب الصحيفة، لم يتم ذكر هذا الطلب الأمريكي في وثائق القمة الرسمية.ووفقا للصحيفة، كان ترامب يأمل في استخدام نفوذ بكين للضغط على . وتشير الصحيفة إلى أن الصراع في أوكرانيا مستمر منذ خمس سنوات، ومنذ عودته إلى ، جعله ترامب بندا رئيسيا في أجندة سياسته الخارجية. وبطلبه من ، ألمح ترامب أن لا تستطيع مواجهة الوضع دون مساعدة بكين.من جانبه، أكد ترامب نفسه، بعد اختتام القمة على متن طائرة الرئاسة للصحفيين، أنه ناقش الأمر مع نظيره الصيني: "نعم، لقد ناقشنا الأمر. كلانا يرغب في حل هذه المعضلة".ونوهت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أيضا بأن المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، التي جرت في إسطنبول في صيف عام 2025، فشلت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وبعد ذلك توقفت عملية التفاوض فعليا.