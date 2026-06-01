إسرائيل تؤجل ضربة الضاحية: تدخل امريكي جاء باللحظة الأخيرة

وبحسب المصدر، جاء التدخل الأمريكي في إطار الجهود الرامية إلى منع تصعيد واسع قد يؤدي إلى توتر أمني أكبر على الساحة والإقليمية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الهدف أو توقيت العملية التي كانت قيد الإعداد.وفي وقت سابق، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان الضاحية و7 قرى أخرى بالإخلاء لتنفيذ ضربة جوية، بحجة استهداف معاقل لحزب الله وشخصياتوفي اجتماع مشترك صرح نتنياهو ووزيره كاتس بأنه سنضرب الضاحية، فيما ردت على ان من ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وانذرت هي الأخرى الشمال الإسرائيلي بالإخلاء في حال تنفيذ الضربة.